Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach tödlichem Brand in Wohnung

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ausgangsmeldung:

POL-MK: 64-Jähriger kommt bei Wohnungsbrand ums Leben (20.11.2024 - 07:02) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5912546

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schließt die Polizei das Vorliegen eines Fremdverschuldens aus. Vielmehr kommen entweder ein technischer Defekt oder der fahrlässige Umgang mit Zigaretten als Brandursache in Frage. In der Wohnung entstand nur leichter Inventarschaden in Folge des Brandrauchs. (dill)

