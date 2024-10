Polizeidirektion Hannover

POL-H: ORANGE als Zeichen gegen Gewalt

Hannover (ots)

City-Lauftreff / Mitmachangebot am Orange Day als Zeichen gegen die Gewalt gegen Frauen

Unter der Schirmherrschaft von Hannovers Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten startet ein City-Lauftreff am Montag, 25. November, am Orange Day - an dem Tag, der unter dem Motto "gemeinsam aktiv - Hand in Hand zusammen und sichtbar gegen die Gewalt gegen Frauen" steht.

"Wir als Polizeidirektion Hannover stellen uns gemeinsam mit unseren NetzwerkpartnerInnen an die Seite der betroffenen Frauen und Mädchen", erklärte von der Osten: "Wir brauchen eine Kultur des Hinschauens und eine starke Gemeinschaft, damit für jede Frau und für jedes Mädchen das Zuhause ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit ist. Wie jeden Tag sind wir für alle Betroffenen von Gewalt und Häuslicher Gewalt ansprechbar, verfolgen konsequent mit allen uns verfügbaren Mitteln Gewalttaten an Frauen und Mädchen und versuchen durch vielfältige präventive Maßnahmen weitere Taten zu verhindern."

Um 18:00 Uhr geht es gemeinsam mit allen Interessierten am Hauptdienstgebäude der Polizeidirektion Hannover in der Waterloostraße auf den Kurs; Ziel ist nach fünf Kilometern kreuz und quer durch die Innenstadt der Opernpatz. "Es geht um die Sichtbarkeit, um die gemeinsame Verantwortung, um Respekt und Schutz", erklärt Veranstalterin Stefanie Eichel von der Agentur eichels: "Jede*r kann mitmachen und Farbe zeigen; ob aktiv auf der Strecke oder aber auch mit Solidaritätsbekundungen am Rande des Kurses."

Ob orange beleuchtete Gebäude, orangefarbene Sitzgelegenheiten entlang der Strecke, oder oranges Licht in den Fenstern - all diese Zeichen besagen "hier ist kein Platz für Gewalt"!

Anmeldungen sind gegen einen Teilnahmebeitrag von 5 Euro möglich, der Erlös wird an das Mädchenhaus Hannover gespendet. Freiwillige Spenden an das Mädchenhaus Hannover sind bei der Onlineanmeldung unter www.marathon-hannover.de/orangeday ab sofort möglich. Enthalten sind neben einer Startnummer für Sicherheit und Sichtbarkeit während der Aktion auch ein Garderobensupport vom Start zum Ziel und ein kostenloses GVH-Ticket für die An- und Abreise.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell