POL-SE: Heidmühlen - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl in der Dorfstraße

Sievershütten (ots) - Am Sonntag (23.03.2025) ist es in Sievershütten zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein Zeuge um 01:45 Uhr einen brennenden BMW auf dem Friedhofsparkplatz in der Kirchstraße und verständigte die Polizei. Der Sachschäden an dem Fahrzeug wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die ...

