Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Versuchter und vollendeter Einbruchdiebstahl in Ärztehaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Tornesch (ots)

Am Montagmorgen (24.03.2025) ist ein versuchter und ein vollendeter Einbruchdiebstahl in ein Ärztehaus in der Willy-Meyer-Straße festgestellt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag, 21.03.2025, 15:00 Uhr und Montag, 24.03.2025, 06:40 Uhr ereignet haben. Unbekannte versuchten in beiden Fällen gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Ärztehauses zu gelangen.

Während es bei den Räumen einer Praxis zur Behandlung akuter und chronischer Schmerzen bei einem Versuch blieb, gelangen Unbekannte über das Treppenhaus des Ärztehauses gewaltsam die Räumlichkeiten einer Praxis für Augenheilkunde.

Zu dem Stehlgut liegen keine Informationen vor.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen haben.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell