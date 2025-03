POL-HB: Nr.: 0169 --Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Bundesautobahn A1 Zeit: 17.03.25, 14.55 Uhr Für einen Stau über mehrere Stunden sorgte am Montag ein Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Arsten war ein Laster am Nachmittag auf eine Sattelzugmaschine aufgefahren. Beide Fahrer wurden dabei verletzt. Die beiden Sattelzüge fuhren im rechten Fahrstreifen hintereinander. Als der vorausfahrende 52 Jahre alte ...

