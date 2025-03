POL-HB: Nr.: 0166--Verkehrssicherheitsaktion "Geisterradler"

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße/Waller Ring Zeit: 15.03.25, 12.35 Uhr Am Rande eines AfD-Infostandes kam es am Samstag in Bremen-Walle zu einer Beleidigung und gefährlichen Körperverletzung. Ein 29 Jahre alter Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Zuvor hatten sich mehrere Gegendemonstranten vor dem Stand spontan versammelt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die AfD hatte am ...

