POL-HB: Nr.: 0164--Mitarbeiter von Partei-Infostand angegriffen

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße/Waller Ring Zeit: 15.03.25, 12.35 Uhr

Am Rande eines AfD-Infostandes kam es am Samstag in Bremen-Walle zu einer Beleidigung und gefährlichen Körperverletzung. Ein 29 Jahre alter Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Zuvor hatten sich mehrere Gegendemonstranten vor dem Stand spontan versammelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die AfD hatte am Samstagmorgen einen Infostand am Waller Ring aufgebaut. Wenig später kam es vor dem Stand zu einer spontanen Gegendemo. Die Polizei führte mit der Versammlungsleitung ein Kooperationsgespräch durch und verfügte Auflagen. Die etwa 50 Teilnehmenden führten Schilder und Plakate mit sich und protestierten friedlich bis zum Abbau des Infostandes am Nachmittag.

Nachdem ein Mitarbeiter des AfD-Standes gegen 12.35 Uhr ein nahegelegenes Lokal an der Waller Heerstraße aufgesucht hatte, wurde er beim Verlassen von zwei Männern angeschrien und lautstark als "Nazi, verpiss dich aus Bremen" beschimpft und mit einer Glasflasche beworfen. Dabei wurde der 29-Jährige leicht am Arm verletzt. Anschließend flüchtete das Duo.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Beide Täter wurden als etwa 25 Jahre alt beschrieben, einer als etwa 1,90 Meter groß. Er soll etwas längere, dunkelblonde Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Lederjacke, einen roten Schal, blaue Jeans und eine runde Sonnenbrille. Sein Begleiter soll kleiner sein. Er war mit einer schwarzen Northface-Jacke, einer schwarzen Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen und einem schwarzen Basecap bekleidet.

Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

