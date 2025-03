POL-HB: Nr.: 0161--Goldketten aus Juwelierladen gestohlen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, Bundesautobahn 270, Fahrtrichtung Blumenthal Zeit: 13.03.2025, 16:40 - 20 Uhr Am Donnerstagnachmittag verlor ein Ladekran auf der Bundesautobahn 270 nach einer geplatzten Hydraulikleitung so viel Öl, sodass in Folge die Fahrspur in Fahrtrichtung Farge zwischenzeitlich gesperrt werden musste. Gegen 16:40 Uhr fanden Bauarbeiten auf der Bundesautobahn 270 auf Höhe der Ausfahrt Lesum ...

