Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0160 --Ölspur sorgt für Vollsperrung der A270--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, Bundesautobahn 270, Fahrtrichtung Blumenthal Zeit: 13.03.2025, 16:40 - 20 Uhr

Am Donnerstagnachmittag verlor ein Ladekran auf der Bundesautobahn 270 nach einer geplatzten Hydraulikleitung so viel Öl, sodass in Folge die Fahrspur in Fahrtrichtung Farge zwischenzeitlich gesperrt werden musste.

Gegen 16:40 Uhr fanden Bauarbeiten auf der Bundesautobahn 270 auf Höhe der Ausfahrt Lesum statt. Aufgrund eines technischen Defekts platzte der Hydraulikschlauch eines Ladekrans. Der Ladekran verlor dabei so viel Öl, welches durch andere Verkehrsteilnehmer über eine Länge von circa 1000 Meter über die gesamte Fahrbahn verteilt wurde. Damit es zu keiner gefährlichen Situation kommt, wurde die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Lesum und St. Magnus in Fahrtrichtung Farge komplett gesperrt. Die Sperrung wurde nach den Reinigungsmaßnahmen gegen 20 Uhr aufgehoben.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell