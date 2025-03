POL-HB: Nr.: 0158--Polizei stoppt Tiertransporte

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum Zeit: 11.03.2025, 15:50 Uhr Ein Trickbetrüger klingelte am Dienstag bei einer 84 Jahre alten Frau in Lesum und gab sich als Polizist aus. Die misstrauisch gewordene Seniorin alarmierte über den Notruf die Polizei. Mit ihrer Unterstützung nahmen die Einsatzkräfte einen Mann fest. Die Seniorin erhielt am frühen Dienstagnachmittag einen Telefonanruf von einem ...

