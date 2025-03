POL-HB: Nr.: 0162--Roboter aus Laster entwendet

Polizei Bremen

Nr.: 0162--Roboter aus Laster entwendet--

Ort: Bremen-Häfen, OT Neustädter Häfen, Senator-Apelt-Straße Zeit: 20.02. bis 14.03,25, 13 Uhr

In den Neustädter Häfen brachen bislang unbekannte Täter in den letzten Tagen einen Lkw auf und stahlen unter anderem hochwertige Roboter daraus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Freitagmittag bemerkte ein Mitarbeiter, dass ein Firmenlaster auf einem umzäunten Parkplatz an der Senator-Apelt-Straße aufgebrochen war. Daraus wurden zwei hochwertige Roboter, die zum Netzausbau genutzt werden, und andere Elektrogeräte gestohlen. Die unbekannten Täter hatten zuvor ein Schloss am Zaun aufgebrochen und waren so auf das Gelände gelangt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in den letzten Tagen und Wochen rund um die Senator-Apelt-Straße Ecke Ahrensstraße etwas Ungewöhnliches beobachtet? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

