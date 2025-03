POL-HB: Nr.: 0168--Stau nach Lkw-Unfall auf der A1

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Bundesautobahn A1 Zeit: 17.03.25, 14.55 Uhr

Für einen Stau über mehrere Stunden sorgte am Montag ein Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Arsten war ein Laster am Nachmittag auf eine Sattelzugmaschine aufgefahren. Beide Fahrer wurden dabei verletzt.

Die beiden Sattelzüge fuhren im rechten Fahrstreifen hintereinander. Als der vorausfahrende 52 Jahre alte rumänische Fahrer wegen eines Stauendes abbremste, konnte der hinter ihm fahrende 63-jährige Lkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dabei wurde seine Fahrerkabine massiv eingedrückt und der 63-Jährige eingeklemmt. Er konnte von alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr aus dem Fahrerhaus befreit werden. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Aufgrund des großen Trümmerfeldes und auslaufender Betriebsstoffe musste die Autobahn für Sicherungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden, was zu einem erheblichen Stau führte. Der Verkehr rollte erst nach Stunden wieder.

