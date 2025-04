Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Streitigkeiten an der Saarbahnhaltestelle "Riegelsberg-Süd"

Riegelsberg (ots)

Am Donnerstag, den 17.04.2025, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem öffentlichkeitswirksamen Streit zwischen drei Frauen am Bahnsteig der Haltestelle in "Riegelsberg-Süd". Bei der Hauptaggressorin handelte es sich um eine 47 -jährige Ukrainerin, welche nach Zeugenangaben zunächst in einen verbalen Streit mit zwei Frauen am Bahnsteig geraten war. Im Zuge der Auseinandersetzung habe sich eine Schubserei entwickelt, wodurch eine der Frauen zu Fall gekommen war. Die Kontrahentinnen konnten von Zeugen getrennt werden. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die vermeintlich zwei Geschädigten Damen von der Örtlichkeit, sodass seitens der Polizei weder die Personalien, noch mögliche Verletzungen der Geschädigten erhoben werden konnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell