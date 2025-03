Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Vier Verletzte aufgrund Vorfahrtsmissachtung

Bild-Infos

Download

Altdorf (ots)

Ein 25 Jahre alter Fahrer eines Transporters missachtete heute Mittag (UZ: 04.03.2025, 13 Uhr) an der Einmündung K6/K36 das Stoppschild und kollidierte dabei mit dem Fahrzeug einer 42 Jahre alten Autofahrerin, die bevorrechtigt die K6 befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher und ein Mitfahrer leichtverletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik. Auch die 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die K6 zwischen Altdorf und Gommersheim voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell