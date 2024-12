POL-MA: Heidelberg: Nach körperlicher Auseinandersetzung Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Donnerstag kam es um kurz nach 14 Uhr zu einem Polizeieinsatz auf dem Paradeplatz in der Mannheimer Innenstadt. Ein 29-Jähriger befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und verletzte sich dabei selbst. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt, die sich zufällig in der Nähe des Geschehens aufhielt, übernahm die Erstversorgung des Mannes. Trotz einer erheblichen, stark blutenden ...

