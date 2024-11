Polizei Bochum

POL-BO: Nach Diebstahl in Wittener Supermarkt: 29-Jähriger in Untersuchungshaft

Witten (ots)

Nach mehrfachem Ladendiebstahl wurde gegen einen 29-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland Untersuchungshaft angeordnet.

Mitarbeiter eines Supermarktes an der Annenstraße 133 in Witten hatten den Mann am Samstagabend, 9. November, gegen 20.10 Uhr wiedererkannt, da er dort bereits in der Woche zuvor einen Diebstahl begangen hatte. Zudem hatte er in dem Supermarkt Hausverbot.

Bei der Kontrolle des mutmaßlichen Ladendiebes wurden in einem mitgeführten (und ebenfalls entwendeten) Rucksack Tabakwaren im Wert von mehreren Hundert Euro gefunden.

Einsatzkräfte nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest. Am nächsten Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen des Wittener Regionalkommissariats dauern an.

