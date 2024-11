POL-BO: Kind (10) bei Unfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag, 7. November, nach einem Wohnungseinbruch vier dringend tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Tatverdächtigen gegen 10.30 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus an der Ümminger Straße in Bochum. Als ein aufmerksamer Zeuge die Einbrecher dabei beobachtete, wie sie ...

