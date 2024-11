POL-BO: Trickbetrüger bringen 91-Jährige um ihr Geld - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - In den frühen Morgenstunden des 7. November kam es zu einem ungewöhnlichen Einsatz von Polizei und Rettungskräften an der Leibnizstraße in Herne-Baukau. Ein 68-jähriger Herner wachte nach eigenen Angaben gegen 3.10 Uhr auf, da er Geräusche in seiner Wohnung gehört hatte. Als er aufstand und nachsah, befand sich in seiner Küche ein Mann. Während ...

mehr