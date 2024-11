Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall in Witten: Ein Leichtverletzter und rund 12.000 Euro Sachschaden

Witten (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei Pkw ist es am Sonntagabend, 10. November, in Witten-Annen gekommen. Eine Person erlitt einen Schock.

Gegen 19 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer aus Witten auf der Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Stockumer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 99 fuhr er einem 25-jährigen Herdecker auf, der mit seinem Auto verkehrsbedingt an einer roten Ampel hielt. Durch den Aufprall wurde der Wagen des Herdeckers auf den vor ihm haltenden Pkw eines 24-jährigen Dortmunders geschoben.

Der 25-jährige Mann aus Herdecke erlitt einen Schock. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in der Atemluft des Witteners fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Einsatzkräfte schätzten den Gesamtschaden vor Ort auf rund 12.000 Euro.

