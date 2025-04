Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Auseinandersetzung zwischen Pärchen im Zuge einer Feierlichkeit in Großrosseln und anschließender Trunkenheitsfahrt

Großrosseln-Karlsbrunn (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 19.05.2025, wurde die Polizei Völklingen über eine angefahrene Frau vor der Eventhalle in Großrosseln-Karlsbrunn in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen einer dort sattgefundenen Feierlichkeit, sei es zwischen einem Pärchen, Gäste der dortigen Feier, zu Streit gekommen. Der 37-jährige Tatverdächtige habe sich im Anschluss in sein PKW begeben und seine Lebensgefährtin womöglich bei einem Rangiermanöver angefahren. Die 22-jährige Geschädigte wurde hierbei nach derzeitigen Stand glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine weitere medizinische Behandlung in einer nahe gelegenen Klinik wurde dennoch notwendig. Nach Angaben von Zeugen habe sich der Tatverdächtige im Anschluss mit seinem PKW von der Örtlichkeit entfernt, konnte jedoch im Zuge von Fahndungsmaßnahmen von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Völklingen im Bereich Völklingen-Wehrden gestellt werden. Bei seiner Flucht verursachte der Beschuldigte einen weiteren Verkehrsunfall und beschädigte hierbei ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten. Im Zusammenhang mit der Kontrolle konnten bei dem 37-jährigen Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins nach sich zog. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste er die restliche Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Den 37-jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell