Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall ohne Führerschein und vermutlich unter Alkoholeinwirkung auf der Autobahn A7 bei Kirchheim

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Samstag (31.05.), gegen 08.55 Uhr, kam es auf der Autobahn A7 zwischen dem Autobahndreieck Hattenbach und der Anschlussstelle Kirchheim, zu einem Alleinunfall. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Osteuropa war mit seinem Pkw auf der A7 in Richtung Norden unterwegs. Im Baustellenbereich bei Kirchheim befuhr der Fahrzeugführer den ganz linken von drei Fahrstreifen. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte über die Fahrbahntrennung und kam auf dem ausgelagerten Fahrstreifen, in Fahrtrichtung Süd zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem Pkw, sowie der Fahrbahntrennung entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich alkoholisiert war und auch nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Sicherheitsleistung erhoben. Durch den Unfall kam es in beiden Fahrtrichtungen zu kurzfristigen Verkehrsstörungen.

Gefertigt: Polizeiautobahnstationstation Bad Hersfeld, POK Gleim

