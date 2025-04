Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Werkzeug aus Firmenfahrzeugen gestohlen

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag und Montag kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu mehreren Einbrüchen in Firmenfahrzeuge. Die Täter entwendeten unter anderem Werkzeug. Die Fahrzeuge waren in Nordhorn an den Straßen Karinstraße, Elisabethstraße, Gablonzer Straße, Richterskamp, Gorch-Fock-Straße, Veldhauser Straße, Ootmarsumer Weg und Monikastraße sowie in Döppers Kamp und in Wietmarschen-Lohne an der Straße Lehmkamp abgestellt. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

