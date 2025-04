POL-EL: Bad Bentheim - Mercedes beschädigt

Haren (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag zwischen 8.05 und 9.05 Uhr einen E-Scooter der Marke "Brightway". Der E-Scooter war zur Tatzeit an einem Restaurant an der Straße Dankern in Haren abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

