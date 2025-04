POL-EL: Haren - Kennzeichen gestohlen

Sögel (ots) - Am Sonntag zwischen 16.37 und 18.46 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz am Sportplatz an der Straße Im Tünneken in Sögel abgestellten schwarzen Kia Sorento. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

