Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Stationäre Verkehrskontrolle in St. Katharinen

St. Katharinen (ots)

Am Dienstagmittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz an der Straße Am Wasserturm in St. Katharinen eine stationäre Kontrollstelle durch. Der Fokus lag auf der Überwachung des Straßenverkehrs hinsichtlich des Fahrens unter berauschender Mittel wie Alkohol und Drogen. Die Polizeibeamten 26 kontrollierten hierbei insgesamt 26 Fahrzeuge. Es sind erfreulicherweise keine alkohol- oder drogenbedingte Trunkenheitsfahrten festgestellt worden.

Bei den Kontrollmaßnahmen ahndeten die Beamten jedoch 4 Verkehrsverstöße im Bußgeld- und 6 Verstöße im Verwarngeldbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell