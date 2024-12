Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerer Raub auf Hotel - Ratingen - 2412076

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend, 18. Dezember 2024, raubte ein Unbekannter unter Vorhalt einer Waffe Bargeld von einer Hotelrezeption in Ratingen-West. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:10 Uhr betrat ein Mann die Lobby eines Hotels an der Berliner Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der 20-jährige Rezeptionist überreichte einen geringen vierstelligen Betrag an den Täter, der anschließend unerkannt zu Fuß in Richtung Brandenburger Straße floh.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei konnte der Räuber im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der bewaffnete Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 185 cm groß - circa 30-35 Jahre alt - normale Statur - zusammengewachsene Augenbrauen - tiefe Stimme - bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze und einer schwarzen Hose mit weißen Streifen an der Seite - südeuropäisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

