POL-ME: Schwerer Raub in Wohnung - mehrere Täter flüchtig - Haan - 2412074

Mettmann (ots)

In Haan ist am Mittwoch, 18. Dezember 2024, eine 78-Jährige in ihrer Wohnung von mehreren Männern überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet und bittet um Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern.

Das war nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Gegen 9:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 78 Jahre alten Haanerin an der Wilhelmstraße. Als sie die Tür öffnete, wurde sie von fünf Männern in die Wohnung gedrängt. Dort fesselten die Männer sie und bedrohten sie unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers und forderten Bargeld.

Die Täter durchsuchten die Wohnung und nahmen schließlich mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro mit sich. Die Gruppe floh anschließend mutmaßlich mit einem nicht näher beschriebenen Auto.

Als sich die 78-Jährige von ihren Fesseln befreien konnte, stellte sie fest, dass sie eingeschlossen wurde. Durch ein Fenster machte sie eine Passantin auf sich aufmerksam, welche die Polizei informierte.

Die Einsatzkräfte erschienen schnell vor Ort, befreiten die Seniorin aus der Wohnung und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Beamtinnen und Beamten leiteten zudem umgehend eine Fahndung ein, konnten die flüchtigen Männer jedoch nicht mehr antreffen.

Bei den Tätern handelt es sich um einen älteren und vier jüngere Männer, die allesamt schwarz bekleidet waren. Zudem trugen sie eine Sturmhaube sowie Handschuhe. Sie sprachen gebrochenes Deutsch. Der ältere Täter war etwa 40 Jahre alt, die jüngeren etwa 20 Jahre.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tätergruppe im Bereich der Wilhelmstraße gesehen oder hat andere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Haan jederzeit unter der 02129 9328-6480 entgegen.

