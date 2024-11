Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Offenburg (ots)

Eine aggressive Person hat in der Nacht auf Mittwoch einen Polizeieinsatz in einem Krankenhaus am Ebertplatz ausgelöst. Gegen 0:20 Uhr soll ein Mann eine Krankenschwester beleidigt, angegangen und die Arbeitsabläufe sowie Patienten gestört haben. Nachdem ein hinzugerufener Security Mitarbeiter den 22-Jährigen aufforderte die Klinik zu verlassen, soll es unmittelbar zu Handgreiflichkeiten und verbalen Bedrohungen gegen den Sicherheitsbeschäftigten gekommen sein. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte der Störenfried im Außenbereich festgestellt werden. Er wiederholte auch gegenüber den Beamten die ausgesprochenen Drohungen. Im Anschluss wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchem er zunächst Folge leistete. Kurz nach 2 Uhr traf der Sicherheitsmitarbeiter während einer Pause erneut im Außenbereich auf den Unruhestifter und einen Begleiter. Nach einer erneuten Auseinandersetzung, bei dem der Begleiter einen Machete ähnlichen Gegenstand hervorgeholt haben soll, habe der Sicherheitsmitarbeiter Pfefferspray eingesetzt und so das Duo zum Verlassen der Örtlichkeit gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

