Polizei Mettmann

POL-ME: Schon wieder ein Drahtseil über einem Geh- und Radweg aufgefunden - Erkrath - 2412075

Mettmann (ots)

In Erkrath hat die Polizei am Mittwoch (18. Dezember 2024) erneut ein Drahtseil sichergestellt, welches zuvor über einen Geh- und Radweg gespannt wurde. Es handelt sich hierbei bereits um den dritten Fall in den vergangenen Tagen. Die Polizei hatte über die beiden Fälle zuvor jeweils in zwei eigenen Pressemeldungen berichtet, die hier abrufbar sind:

Tat 1; (9. Dezember 2024): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5931927

Tat 2: (17. Dezember 2024): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5933059

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Am Mittwochmittag meldete sich ein Erkrather telefonisch bei der Polizei und gab an, dass seine minderjährige Tochter auf Höhe der Hausnummer 3 an der Sedentaler Straße ein Drahtseil entdeckt hatte, welches an einem Baum befestigt war. Der Draht war jedoch nicht mehr über den Weg gespannt, sondern lag auf einer Länge von mehreren Metern auf dem Boden. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass der Draht zuvor auf einer Höhe von etwa 1,50 Meter quer über den Weg gespannt war - dass dieser jedoch von einem Passanten oder einer Passantin auf einer Seite des Weges entfernt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde vor Ort niemand durch den Draht verletzt. Nach Einschätzung des zuständigen Verkehrskommissariates hätte aber zum Beispiel eine Radfahrerin oder ein Radfahrer, die bzw. der in den Draht hineingefahren wäre, bei einem möglichen Unfall erhebliche Verletzungen davontragen können.

Die Polizei stellte den Draht sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht sie davon aus, dass die drei bislang festgestellten Taten in einen Zusammenhang gebracht werden können.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in Hochdahl verdächtige Beobachtungen gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für die Taten verantwortliche ist? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell