Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Garage in Brand geraten

Lingen (ots)

Am Montagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Eschstraße in Lingen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Brand in einer Garage. Die Garage sowie der darin befindliche Pkw gerieten in Vollbrand. Zudem schlug das Feuer auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohngebäudes über. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die benachbarten Wohnhäuser kurzzeitig evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten bis circa 22:45 Uhr an. Die Feuerwehren aus Lingen, Holthausen und Baccum waren mit 56 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

