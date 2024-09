Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend (11.9.) wurden Beamte der Bundespolizei aufgrund einer randalierenden, aggressiven Person in einem Regionalzug zum Bahnhof Offenburg angefordert. Die Person beleidigte und bedrohte die Zugbegleiterin. Beim Eintreffen der Streife befand sich der marokkanische Staatsangehörige bereits in einem Handgemenge mit einem Passanten. Während dem Eingreifen der Streife kam es zu Widerstandshandlungen, hierbei trat die Person gezielt gegen die eingesetzten Beamten. Dem 25-Jährigen wurden daraufhin Handfesseln angelegt. Aufgrund eines durchgeführten Atemalkoholtests mit einem Ergebnis von 1,58 Promille wurde eine Blutentnahme durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Dem Antrag auf Untersuchungshaft wurde durch das Amtsgericht stattgegeben. Der 25-Jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

