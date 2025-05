Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung zweier Verkehrsunfälle - jeweils mit Unfallflucht und Zeugenaufruf

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Bebra, Parkplatz eines Discounters, Verursacher flüchtig - Zeugenaufruf

Am Freitag (30.05.), in der Zeit zwischen 10.55 und 11.07 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in Bebra, Bismarckstraße, zu einem Unfall mit Sachschaden. Das Fahrzeug eines 46-jährigen Mannes aus Bebra wurde kurz zum Einkaufen abgestellt. Als der Fahrzeugbesitzer zu seinem braunen PKW VW Sharan zurückkam, stellte er den Sachschaden an der Heckschürze im linken Bereich fest. Ein Unfallverursacher meldete sich nicht und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer: 06623/9370, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall Sachschaden in Bebra, Parkplatz eines Baumarktes, Verursacher flüchtig - Zeugenaufruf

Am Samstag (31.05.), gegen 10.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Bebra, In der Lache 2, zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein anderes Fahrzeug den geparkten schwarzen Opel Astra eines 78-jährigen Mannes aus Bebra-Breitenbach. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an der Heckschürze, an der hinteren Beleuchtungseinrichtung und an der Kofferraumklappe. Der Gesamtschaden wird in diesem Fall von der Polizei auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung zu gewährleisten. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer: 06623/9370, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda, PHK Sandrock

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell