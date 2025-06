Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Wildeck-Richelsdorf; Verursacher zu Fuß flüchtig

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. Am Sonntag (01.06.) kam es gegen 03:25 Uhr in der Kupferstraße im Wildecker Ortsteil Richelsdorf zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Dabei kam der Fahrzeugführer des verursachenden Opel Signum aus bislang unbekannten Gründen bei seiner Fahrt durch die Kupferstraße in Richtung Ortsausgang nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er schließlich gegen zwei geparkte PKW, einen grauen Mitsubishi Lancer und einen blauen Opel Crossland, stieß und diese stark beschädigte. Bei dem Zusammenstoß wurde zudem ein Grundstückszaun beschädigt. Der Fahrzeugführer des Opels flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und ließ seinen PKW zurück. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 43.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer: 06623/9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de

