Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen in Bad Oeynhausen und Minden

Bad Oeynhausen, Minden (ots)

(SN) Am vergangenen Samstag führten Beamte des Verkehrsdienstes Kontrollen des Straßenverkehrs in Bad Oeynhausen und Minden durch. Speziell lag der polizeiliche Fokus zu Beginn der Motorradsaison in der Überprüfung von Zweirädern sowie von deren Fahrern. Insgesamt fertigten die Beamten acht Anzeigen und erhoben neun Verwarnungsgelder.

Im Rahmen des Einsatzes stellten die Einsatzkräfte bei sonnigem Wetter im Bereich der Bergüberfahrten Luttern / Lutternsche Eggein in den Nachmittagsstunden in sechs Fällen Mängel an Motorrädern fest, die ein Verwarnungsgeld nach sich zogen. Ein Fahrer fiel durch einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auf - er erhält eine Anzeige.

Hinzu kamen am frühen Abend auf der Mindener Straße unter anderem vier weitere Anzeigen wegen gleichgelagerter Verstöße. Außerdem fiel ein Maserati-Fahrer mit aufheulendem Motor und wegen zu schneller Fahrweise auf. Auch er erhielt eine Anzeige.

Später verlagerten die Polizisten ihre Kontrollen in den Bereich Minden. Hier kamen auf der Ringstraße und auf Kanzlers Weide zwei Verwarnungsgelder sowie zwei OWi-Anzeigen - darunter eine wegen eines Handy-Verstoßes - hinzu und komplettierten somit die Bilanz des Tages.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell