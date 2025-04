Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß zwischen Auto und Kind

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag wurde ein Kind leicht verletzt. Gegen 16:00 Uhr war ein 64-jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf der Buchenstraße unterwegs. Er wollte bei grüner Ampel nach links auf die Gladbecker Straße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 10-Jähriger aus Bottrop - vermutlich bei roter Ampel - die Gladbecker Straße. Es kam zu einer Kollision. Das Kind wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An dem Auto des Gladbeckers entstand geringfügiger Sachschaden. Die Unfallstelle wurde für die Aufnahme teils kurzfristig gesperrt.

