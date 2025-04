Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen stellen Einbrecher - zwei Tatverdächtige noch flüchtig

Recklinghausen (ots)

Zwei Zeugen verfolgten nach einem Einbruch einen der Tatverdächtigen. Sie konnten ihn stellen - die Polizei nahm den Mann fest.

Zu dem Einbruch war es am Mittwochmittag (17:40 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus an der Gerichtsstraße gekommen. Ein Nachbar war durch Geräusche im Haus auf den Einbruch aufmerksam geworden. Im Hausflur fielen ihm dann zwei unbekannte Frauen auf. Als die beiden Frauen zusammen mit einem Mann aus der Wohnung im Erdgeschoss liefen, verfolgte der Zeuge die Tatverdächtigen mit einem zweiten zufällig anwesenden Zeugen. Sie konnten einen der Tatverdächtigen, einen 25-Jährigen aus Dortmund, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Die Polizei sucht weiter nach zwei Frauen, die an dem Einbruch beteiligt gewesen sein sollen:

1. Tatverdächtige: 20-25 Jahre alt, ca. 1,65m groß, sehr schlank, schmales Gesicht, dunkelbraune Augen, türkisfarbenes Kopftuch, weißer Rucksack mit schwarzem Muster auf der Seite

2. Tatverdächtige: 20-25 Jahre alt, ca. 1,65m groß, sehr schlank, schmales Gesicht, dunkelbraune Augen, beigefarbenes Kopftuch mit schwarzen Punkten, schwarzer Rucksack

Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

