POL-RE: Recklinghausen: sexuelle Belästigung - Mann mit schwarzem Mountainbike gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochabend brannte ein Gartenhaus auf einem Campingplatz an der Flaesheimer Straße. Während der Löscharbeiten fand die Feuerwehr in dem Kleingebäude einen leblosen Mann. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um den 68-jährigen Bewohner des Gartenhauses. Die Staatsanwaltschaft Essen hat für morgen eine Obduktion angeordnet, ...

