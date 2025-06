Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 1. Geplatzter Reifen verursacht Unfall mit vier verletzten Personen am neuen Ohmtaldreieck 2. Vollsperrung auf BAB A4 Höhe Bad Hersfeld wegen Starkregens

1.

Am Sonntag (01.06.)kam es gegen 16 Uhr auf der BAB A49 am Ohmtaldreieck zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen. Ein 23 Jahre alter PKW-Fahrer aus Altenkirchen befuhr mit seinem PKW VW die BAB A49 in Fahrtrichtung Süden. Am Ohmtaldreieck wollte er weiter auf die A5 in Richtung Frankfurt. In der Rechtskurve des Zubringers in Richtung BAB A5 platze vermutlich ein Reifen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Nach ca. 100 m kam das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer und drei der vier Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die aufnehmende Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld musste durch eine zweite Streife während der Unfallaufnahme abgesichert werden. Insgesamt waren 3 RTW an der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 7000,- Euro. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Aufprall wurden 25 Felder Leitplanke beschädigt.

2.

Am Sonntag (01.06.) kam es gegen 13:30 Uhr im Bereich Bad Hersfeld zu einem heftigen Starkregen, der große Mengen an Schlamm und Steinen von einer Baustelle vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld auf die Fahrbahn spülte. Steine und der Schlamm drangen unter den Schutzplanken hindurch auf die Autobahn 4 in Richtung Osten und Westen. Die Autobahnpolizei Bad Hersfeld reagierte schnell und sicherte den Verkehr ab, bis die Autobahnmeisterei Hönebach und die Feuerwehr Bad Hersfeld vor Ort eintrafen. Aufgrund der Verschmutzung war die BAB A4 in beide Richtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt, um die Fahrbahn gründlich zu reinigen. Gegen 17:15 Uhr konnten die beiden Fahrbahnen wieder freigegeben werden. Während der Sperrung kam es auch auf der Umleitungsstrecke B62 zu Verkehrsbehinderungen.

