POL-F: 250409 - 0378 Frankfurt - Eckenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagnachmittag (08. April 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Gießener Straße. Eine 38-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die Frau gemeinsam mit ihren drei Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren gegen 15:55 Uhr an der U-Bahnhaltestellte Theobald-Ziegler-Straße. Die 38-Jährige bemerkte einen zurückgelassenen Gegenstand ihrer Kinder auf der gegenüberliegenden Straßenseite und begab sich zu diesem. Auf dem Rückweg zur U-Bahnhaltestelle rannte die Frau über die Fahrbahn und die rot zeigende Ampel. Ein 45-jähriger Toyota Corollafahrer fuhr auf der Gießener Straße in Richtung Hauptfriedhof und stieß sodann mit der Frau zusammen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein umliegendes Krankenhaus. Der Vater der Kinder holte diese auf dem Revier ab. Die Polizei leitete den Verkehr in der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr um.

