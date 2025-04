POL-F: 250409- 0377 Frankfurt- Sachsenhausen/ Niederrad: Vermisstenfahndung

Frankfurt (ots) - (hol) Die heute Vormittag als vermisst gemeldete 12-jährige Jana A. ist wieder wohlbehalten bei ihrer Mutter. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird somit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Telefon: 069 / ...

