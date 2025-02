POL-VDMZ: Mit Blitzer-App und Cannabis gestoppt

A 61/Wonnegau (ots) - Zu einem Auffahrunfall in Höhe Worms kam es auf der A 61 in Richtung Ludwigshafen am 11.02.2025 gegen 08:13 Uhr. Dort fuhr eine 31-Jährige mit ihrem PKW auf den vorausfahrenden Wagen eines 56-Jährigen aufgrund mangelndem Sicherheitsabstand auf. Sowohl die 31-Jährige als auch der 56-Jährige blieben unverletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf jeweils ca. 3500 Euro ...

mehr