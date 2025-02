Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfälle bei Worms

A 61/Wonnegau (ots)

Zu einem Auffahrunfall in Höhe Worms kam es auf der A 61 in Richtung Ludwigshafen am 11.02.2025 gegen 08:13 Uhr. Dort fuhr eine 31-Jährige mit ihrem PKW auf den vorausfahrenden Wagen eines 56-Jährigen aufgrund mangelndem Sicherheitsabstand auf. Sowohl die 31-Jährige als auch der 56-Jährige blieben unverletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf jeweils ca. 3500 Euro schätzt. In dem sich durch den Unfall und die Unfallaufnahme bildenden Rückstau kam es gegen 08:35 Uhr zu einem weiteren Unfall. Ein 61-Jähriger erkannte offenbar zu spät die Situation und fuhr auf den PKW eines 31-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde das Auto des 31-Jährigen auf den Wagen eines vorausfahrenden 35-Jährigen geschoben. An dessen Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Schäden an den Autos des 61- und des 31-Jährigen schätzt die Polizei auf jeweils ca. 2000 Euro. Auch hier wurde niemand verletzt.

