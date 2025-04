Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250408 - 0374 Frankfurt - Dornbusch - Bergen-Enkheim: Trickdiebe ergaunern hohe Bargeldsummen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Sowohl am Montag (31. März 2025), als auch ebenfalls am Montag (7. April 2025) fielen zwei Personen im Alter von 75 und 89 Jahren Trickdieben, welche sich als falsche Polizeibeamte ausgaben, zum Opfer. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge erhielt die 75-jährige Geschädigte erstmalig am Dienstag (25. März 2025) gegen 18:00 Uhr einen Anruf bei dem die Anrufer behaupteten, dass sie Polizisten seien und eine Diebesbande festgenommen hätten, welche eine angebliche Liste mit Namen bei sich geführt haben sollen. Auf der Liste sei der Name der Geschädigten aufgeführt und zu ihrer Sicherheit solle sie Geld von ihrer Bank abheben und aushändigen. Die falschen Polizeibeamten übten Druck aus, riefen einige Tage später erneut an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Forderung kam die 75-Jährige nach und warf das Geld in einer Plastiktüte aus dem Fenster ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Dornbusch. Als der Kontakt in den darauffolgenden Tagen ausblieb, wandte sich die Frau an die Polizei, welche sodann eine Strafanzeige fertigte.

Am Montag (7. April 2025) erhielt eine 89-jährige Geschädigte, welche im Stadtteil Bergen-Enkheim wohnhaft ist, nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 10:00 Uhr einen Anruf bei dem die Anrufer ebenfalls behaupteten Polizeibeamte zu sein. Die falschen Polizeibeamten teilten der Dame mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und einer drohenden Haft in Form einer Kaution entgehen könne. Die Anrufer sagten, dass ein Abholer zu der Wohnanschrift käme, um die Kaution in Empfang zu nehmen. Die 89-Jährige packte sodann Wertsachen in Form von Goldbarren und Goldmünzen zusammen und übergab diese dem Abholer. Als die Dame sodann mit ihrem Sohn Rücksprache hielt, fiel der Betrug auf.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 35 - 40 Jahre alt, circa 180cm bis 190cm groß, blonde, seitenlange Haare, Geheimratsecken; trug eine Brille.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell