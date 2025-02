POL-OG: Offenburg - Einbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten

Gutach (ots) - Die Fahrerin eines BMW musste am Montagmorgen nach Ihrer Abwesenheit einen Schaden von rund 1.500 Euro an ihrem geparkten Wagen feststellen. Die Autofahrerin hatte ihren BMW zwischen 9:30 Uhr und 12 Uhr ordnungsgemäß auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der "Wählerbrücke" abgestellt. Der unbekannte Verursacher des Schadens an der Fahrertür entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nun suchen die ...

mehr