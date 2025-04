Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250408 - 0373 Frankfurt-Fechenheim: Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Frankfurt (ots)

(bo) In der Nacht von Samstag (5. April 2025) auf Sonntag (6. April 2025) kam es in einem Club in Fechenheim zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten, bei der ein Mann schwer verletzt wurde.

Gegen 01:35 Uhr sprachen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach aktuellen Erkenntnissen eine Gruppe von 9-10 Personen an, die dort rauchten. Der Sicherheitsdienst teilte der Gruppe mit, dass das Rauchen in dem Club verboten sei. Daraufhin entwickelte sich ein Streit zwischen den Mitarbeitern und den Unbekannten, welcher in einer Schlägerei endete. Die Tatverdächtigen griffen den Sicherheitsdienst mit Faustschlägen und zum Teil mit Glasflaschen und Hockern an. Dabei wurden zwei Mitarbeiter verletzt, einer davon schwer. Anschließend schoss einer der Tatverdächtigen mit einer Pfefferpistole in den Räumlichkeiten, wodurch vier Gäste des Clubs verletzt wurden. Daraufhin flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der schwer verletzte 34-jährige Mitarbeiter wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Eine umfangreiche Fahndung der kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten verlief ergebnislos.

Ein unbekannter Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, trug eine Pfefferpistole

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim 18. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

