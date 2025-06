Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Kindern

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Sonntagmittag (01.06.) kam es gg. 13.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Alleinunfall am Ortsausgang Bad Hersfeld Richtung Ludwigsau-Friedlos. Ein 42jähriger VW-Fahrer aus Bebra kam mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromkasten. Dabei wurde der Fahrer sowie seine beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren leicht verletzt. Alle konnten nach ambulanter Behandlung durch Rettungskräfte in die Obhut der Familie gegeben werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw sowie dem Stromkasten entstand hoher Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

