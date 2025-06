Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub in Wohnung - Pkw-Kennzeichen gestohlen

Raub in Wohnung

Künzell. In der Turmstraße im Ortsteil Dirlos kam es am Donnerstagabend (29.05.) zu einem Raub. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dort ein lebensälterer Mann, gegen 22.20 Uhr, vor seinem Wohnhaus - in der Nähe einer Bankfiliale - von zwei Unbekannten überrascht. Diese drängten den Mann ins Haus, hielten ihn fest, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Dem Künzeller gelang zwischenzeitlich die Flucht, woraufhin er sich an Passanten vor dem Haus wandte, die die Polizei informierten. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und kam zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Den beiden Tätern gelang noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Sie können folgendermaßen beschrieben werden: männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, schwarze Bekleidung, Basecaps, OP-Masken. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Kennzeichen gestohlen

Fulda. In der Straße "An St. Johann" stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch (28.05.) und Sonntag (01.06.) beide amtlichen Kennzeichen FD-GA 777 von einem Opel Astra. Das Fahrzeug stand dort am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

