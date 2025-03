Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch, Pkw landet bei Nebel im Graben - Sulingen, Unfallflucht auf dem Krankenhaus Parkplatz ---

Diepholz (ots)

Lembruch - Im Nebel im Graben gelandet

Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin ist am Sonntagmorgen gegen 08.30 Uhr an der Kreuzung L 345 / K 38 verunfallt und im Graben gelandet. Die 39-Jährige befuhr im dichten Nebel die Wagenfelder Straße von Lembruch in Richtung Berlage. Sie übersah in dem dichten Nebel und aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kreuzung und landete auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben. Die Fahrerin blieb unverletzt, es entstand aber ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Sulingen - Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Sonntagvormittag zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr ist auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Schmelingstraße ein Pkw Skoda Fabia beschädigt worden. Ein Unbekannter muss beim Ein- oder Ausparken gegen den Skoda gefahren sein und sich dann unerlaubt entfernt haben. An dem Skoda entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell