Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 02.03.2025

Diepholz (ots)

Meldungen aus dem Bereich des Einsatz- und Streifendienstes der PI Diepholz

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Drentwede

Am Samstagabend kam es auf der Kreisstraße 33 in Drentwede-Sudholz zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 69-jähriger Mann aus Twistringen befuhr mit seinem Pkw Audi die Kreisstraße 33 aus Richtung Drentwede in Fahrtrichtung Fresenhede. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt der 69-jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallt mit seinem Pkw frontal gegen einen Straßenbaum. Der schwerverletzte Fahrzeugführer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro.

Hinweis auf Benutzung der Beleuchtungseinrichtung bei starkem Nebel

Am Sonntagmorgen wurden aufgrund der durch starken Nebel herrschenden Sichtbehinderungen durch Streifenbesatzungen des Einsatz- und Streifendienstes Beleuchtungskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden etliche Verstöße gegen die Beleuchtungsvorschriften festgestellt. Trotz Sichtweiten von unter 50 Metern nutzten viele Fahrzeugführer lediglich das Tagfahrlicht. In den Gesprächen mit den Fahrzeugführern wurde schnell klar, dass diese bei ihren Fahrzeugen lediglich die Automatik für die Beleuchtungseinrichtung eingeschaltet hatten. Hierbei war den Verkehrsteilnehmern offensichtlich nicht bewusst, dass die Fahrzeuge im Heckbereich völlig unbeleuchtet waren und somit erst sehr spät erkannt werden konnten. Zudem wurden auch die Nebelschlussleuchten nicht genutzt. Die Polizei bittet darum, dass Fahrzeugführer bei entsprechenden Sichtverhältnissen darauf achten, dass die Beleuchtung an den geführten Fahrzeugen auch vorschriftsmäßig eingeschaltet ist.

Meldungen aus dem Bereich des Polizeikommissariats Sulingen

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in Varrel

Zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Motorradfahrers kam es am Samstag, 01.03.2025, um 15:00 Uhr in Varrel. Ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Varrel befuhr mit seinem Kraftrad die Hauptstraße in Varrel aus Richtung Sulingen in Fahrtrichtung Dörrieloh. Beim Abbiegevorgang nach rechts in die Poststraße gerät das Kraftrad des Beteiligten 01 ins Schleudern und der Beteiligte 01 kommt hierbei zu Fall. Hierbei zog sich der 36-jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt. Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; Verursacherin unter Alkoholeinfluss in Sulingen

In den frühen Morgenstunden des 02.03.2025, gegen 00:10 Uhr, kam es im Bereich der Zufahrt zum Drive-in-Schalters eines Schnellrestaurants in der Friedrich-Tiedjen-Straße in Sulingen zu einem Auffahrunfall. Bei langsamer Fahrt fuhr eine 40-jährige Frau aus Mellinghausen mit ihrem Pkw Mitsubishi auf den vor ihr befindlichen Pkw Ford eines 19-jährigen Fahrzeugführers aus Sulingen auf. Obwohl man sich zunächst auf einen Personalienaustausch nach Verlassen des Drive-in-Schalters verständigt hatte, entfernte sich die Unfallverursacherin plötzlich von der Unfallörtlichkeit. Dank des nachfolgenden 19-jährigen Unfallbeteiligten, konnte die 40-jährige noch während der Flucht durch Polizeibeamte gestellt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Flüchtige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,85 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet Die Weiterfahrt wurde untersagt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell