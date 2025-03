Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.03.2025

Diepholz (ots)

Meldungen aus dem Bereich des Polizeikommissariats Weyhe

Aufgebrochener Zigarettenautomat in Stuhr-Seckenhausen Am gestrigen Freitag, in der Zeit von 12:00 - 20:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Stuhr-Seckenhausen aufgebrochen. Der Automat stand vor einer Gaststätte an der Wulfhooper Str.. Dieser wurde gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Zigaretten entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten die Polizei in Weyhe zu kontaktieren. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Betrug zum Nachteil eines 90-jährigen Mannes in Stuhr Bislang unbekannte Täter haben in Stuhr einen lebensälteren Stuhrer um seine Ersparnisse gebracht. Ein angeblicher Bankmitarbeiter rief bei dem Stuhrer an und täuschte vor, dass die Bank zusammen mit der Polizei einer Betrugsaffäre auf der Spur sei und bewog den Stuhrer dazu, quasi als Lockvogel zu fungieren, um die Täter zu überführen. Dieser hob dann auch einen höheren Geldbetrag vom Konto ab und übergab diesen an einen vermeintlichen Polizeibeamten. Erst später fiel dieser Betrug auf und wurde bei der Polizei angezeigt.

Verkehrsunfallflucht in Stuhr Brinkum

Am Freitagmittag, gegen 12:50 Uhr, kam es in Stuhr-Brinkum, in der Straße An der Reitbahn zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 24-jähriger Weyher wollte mit seinem Mercedes Vito an einem haltenden Pkw vorbeifahren. Dieser rangierte jedoch weiter mit seinem Pkw und es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer unterhielten sich kurz. Der Führer des haltenden Pkw verließ dann unerlaubt die Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe zu melden.

